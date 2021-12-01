تونس تتسلم 40 طنا من الاكسجين المسال من المملكة العربية السعودية

تسلّمت تونس، اليوم الأربعاء، 40 طنا من الأكسجين المسال منحته المملكة العربية السعودية، في إطار دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.



وتسلّم هذه الدفعة من الأكسجين وزير الصحة علي مرابط، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.







