كاس العرب - مصر تستهل مشوارها بفوز صعب على لبنان 1-0

استهل المنتخب المصري مشواره في كأس العرب فيفا - قطر 2021، بفوز صعب على نظيره اللبناني (1-صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد الثمامة في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الدوحة حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري.



وتدين مصر بالفضل في فوزها إلى صانع الألعاب محمد مجدي أفشة صاحب هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (71).

والفوز هو الخامس لمصر على لبنان في مواجهات المنتخبين تاريخيا مقابل تعادلين، علما بأن الفوز الأول (4-صفر) تحقق في عام 1961 ضمن منافسات دورة الألعاب العربية.



وشهدت نفس المجموعة في وقت سابق اليوم فوز عريض لمنتخب الجزائر على نظيره السوداني (4-صفر) في المباراة التي أقيمت على استاد "أحمد بن علي".

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع نظيره الجزائري، إلا أن أفضلية الأهداف لصالح الأخير، فيما خرج لبنان والسودان من الجولة الأولى بدون نقاط.

وستجمع الجولة الثانية من المجموعة المقررة يوم السبت المقبل بين مصر والسودان على استاد /974/، والجزائر مع لبنان على استاد "الجنوب".



