سيدي بوزيد: إصدار بطاقة إيداع في حق معتمد بشبهة فساد تتعلق بإسناد رخص تبغ

وات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، الثلاثاء، بطاقة إيداع بشأن معتمد، وقرر الإبقاء على عمدة ووال سابق بحالة سراح، على ذمة قضية شبهة فساد تتعلق باسناد رخص تبغ، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل"وات".



وبين الغنيمي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بمعتمد، وتقديم عمدة، وابقاء والي سيدي بوزيد السابق بحالة سراح، على خلفية شبهة فساد تتعلق باسناد رخص التبغ، موضحا أن النيابة العمومية، قررت بعد إحالة المحضر إليها، فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الاضرار بالإدارة، أو مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات، طبق الفصل 96 من المجلة الجنائية.

وأضاف أن الابحاث ما زالت جارية في الموضوع.



