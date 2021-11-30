مركز الحساب الخوارزمي بمنوبة يتدعم قريبا بمنصة حوسبة فائقة الأداء في اطار هبة صينية بقيمة 32 مليون دينار

من المنتظر ان تتدعم منظومة الحساب الالي بمركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة بمنصة حوسبة فائقة الأداء،من شانها تعزيز قدرات الحوسبة عالية الأداء والبرمجيات وتوفير خدمة النمذجة الرقمية في الأبحاث العلمية وتحليل البيانات.



وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال إشرافه صبيحة اليوم الثلاثاء مرفوقا بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، على جلسة عمل للاعداد لتركيز هذه المنصة الحديثة، ان المواصفات المتطورة للحاسوب وللمنصة التي تم تركيز فضاء لاحتضانها على مساحة 150 متر مربع بمركز الحسابي الخوارزمي ستضمن اشعاعا كبيرا للشبكة الوطنية الجامعية على المستوى المغاربي والإفريقي.



وذكر بان هذا المشروع الذي ياتي في اطار التعاون التونسي الصيني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، انطلق الاعداد له منذ 2012 وتقدم في بعض مراحله قبل التوقف لعدة ظروف، معلنا عن تفعيله خلال السنة الحالية بعد اتفاق شبه رسمي مع الجانب الصيني في الغرض.

وقال الوزير في تصريح لمراسلة "وات" بمنوبة، ان المنصة تتضمن حاسوب أداء وقدرات فائقة هو الاول من نوعه مغاربيا وإفريقيا، تصل ذروته نظريا لـ 1.3 بيتافلوبس (عملية النقطة العائمة بالثانية وحدة قياس الحواسيب خارقة السرعة).

وأكد ان جمهورية الصين الشعبية تعهدت بتوفير الحاسوب كهبة وستباشر وفق التزامات الاتفاق، في طلب عروض اقتنائه بقيمة 10 مليون دولار (حوالي 32 مليون دينار تونسي)، وتركيزه خلال السنة القادمة.

وبين ان هذه المنصة المتطورة جدا ستكون قاطرة للرقمنة في تونس في مستوى انتظارات الباحثين في مجال التكنولوجيا والنمذجة الرقمية، وفي حجم طلباتهم الملحة منذ سنوات حول هذه الخدمة التي يلجؤون للدول الاوروبية لتوفيرها بكلفة باهضة.

وجرى خلال جلسة العمل تقديم مشروع المنصة فائقة الاداء، وأهميته التقنية في البحث العلمي وفي تطوير اداء البرمجيات التطبيقية المعتمدة بمركز الخوارزمي وضمان السلامة المعلوماتية في معالجة البيانات.

يشار الى ان مركز الخوارزمي للحساب الآلي هي مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي أنشأت في 12 أكتوبر سنة 1976 بكلية المنار لتسهيل ادماج الاعلامية في المؤسسات الجامعية التونسية ومكننة التصرف فيها وانتقل نشاطه بعد تركيز مقره بولاية منوبة في 1995 من تطوير سير الامتحانات الوطنية والتوجيه الجامعي، الى مزود لخدمات الأنترنات ومركزا للحساب الالي.



