مدنين: بعد غلق قسم بمعهد سدي مخلوف بسبب فيروس كورونا وتواصل الاصابات في صفوف التلاميذ مندوب التربية يدعو الى تفاعل الاولياء إيجابيا مع تلقيح ابنائهم دون سن 18

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وات - قرّرت الادارة الجهوية للصحة في مدنين غلق قسم 3 علوم بمعهد سيدي مخلوف مدة 10 ايام بعد تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا به وبذلك ارتفع عدد الاقسام المغلقة بسبب فيروس كورونا الى قسمين منها قسم باعدادية جربة حومة السوق وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بمدنين محرز نجيب بن حميدة.

واوضح ان اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي ارتفعت الى اكثر من 50 اصابة خلال الفترة الاخيرة دون اعتبار شهر اكتوبر الذي سجّل عددا أكبر في اصابات التلاميذ وغلق اعدادية في جربة.

وأمام هذا الوضع الذي أصبح مخيفا ويستوجب الحذر والانتباه وفق المندوب فان المندوبية الجهوية للتربية تواصل عملية تزويد مؤسساتها التربوية بمواد التنظيف ووسائل التعقيم مع الحرص على فرض احترام البرتوكول الصحي داخل الفضاء المدرسي.

ودعا مندوب التربية الاولياء الى التفاعل ايجابيا مع عملية تلقيح ابنائهم دون سنّ 18 للانخراط في المجهود الوطني للتلقيح ضد فيروس كورونا خاصة وان هذه الفئة من التلاميذ بين 12 و14 سنة هي الاكثر اصابة بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة حسب قوله.
ويذكر ان ولاية مدنين سجلت اليوم 16 اصابة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ من جملة 28 صابة محلية في نتائج للاربع وعشرين ساعة الاخيرة.



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