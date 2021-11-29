زغوان: حادث مرور يسفر عن إصابة 15 عاملة وعامل فلاحي بالناظور بأضرار متفاوتة الخطورة

وات - جد مساء اليوم الاثنين حادث مرور بمسلك فلاحي يربط بين منطقة سوغاس والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى سد نبهانة، بمعتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان، يتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة تقل 15 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي، بشاحنة كبيرة، وأسفر عن إصابة كافة العملة بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة.



وأفاد مصطفى المسعدي، معتمد الناظور، في تصريح لـ"وات"، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالناظور بواسطة سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى واثنتين للحماية المدنية، وذلك للقيام بالفحوصات وتحديد درجة الإصابات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في شأنهم، لافتا إلى أن الشاحنة تعود ملكيتها لصاحب ضيعة فلاحية لزراعة الطماطم بالمنطقة، ويتولى نقل العملة يوميا، دون الحصول على ترخيص في ذلك.



