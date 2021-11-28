كرة اليد - تعيين زهير مسعود في خطة مدرب مساعد للمنتخب التونسي للاكابر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن تعزيز تركيبة الاطار الفني لمنتخب الاكابر باللاعب الدولي السابق زهير مسعود في خطة مدرب مساعد الى جانب التعاقد بصفة ظرفية مع المعد البدني السابق للمنتخب الفرنسي والخبير الدولي الان كانتالي للاشراف على التحضير البدني للاعبي المنتخب في اطار التحضيرات لكاس افريقيا للامم المقررة من 13 الى 23 جانفي المقبل بالمغرب.



يذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد الذي يدربه سامي السعيدي انطلق يوم الإثنين الماضي في برنامجه الإعدادي الختامي لكاس افريقيا للامم باجراء سلسلة من التربصات المخصصة بالأساس للعمل البدني على امتداد 4 أسابيع بسوسة.



ووجه الإطار الفني للمنتخب الدعوة لـ 18 لاعبا محلّيا للمشاركة في هذا التربص الأول الذي يتواصل إلى غاية يوم 4 ديسمبر المقبل في انتظار التحاق اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية تباعا فور نهاية التزاماتهم مع فرقهم.



وبعد نهاية التربصات المخصصة للاعبين المحليين ومع التحاق اللاعبين الناشطين في البطولات الأجنبية يتحول المنتخب يوم 27 ديسمبر إلى بولونيا للمشاركة في دورة دولية ودية وفق البرنامج التالي:

يوم الثلاثاء 28 ديسمبر – الساعة 17.45: تونس – بولونيا

يوم الأربعاء 29 ديسمبر – الساعة 16.15: تونس – هولندا

يوم الخميس 30 ديسمبر – الساعة 16.15: تونس – اليابان



كما سيجري المنتخب التونسي مقابلتين وديتين مع نظيره المغربي في شهر جانفي القادم قبل التحول للمغرب.



