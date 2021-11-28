الشركة الجوية للنقل بقرقنة تنبّه الى امكانية تغيير الرحلات بسبب الرياح القوية

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 15:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نبّهت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حرفاءها، الى امكانية تسجيل بعض الاضطراب على مواعيد الرحلات المبرمجة مسبقا، عشية اليوم الاحد وغدا الاثنين،على ان يتم الاعلان عن اي الغاء او تاجيل انطلاق اي رحلة في الابان.


وياتي بلاغ الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، بعد توقعات جوية، من المعهد الوطني للرصد الجوي، تنبئ بهبوب رياح قوية، عشية اليوم الاحد وكامل يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي افاد في نشرة متابعة للوضع الجوي، الاحد، ان الوضع الجوي يكون هذه الليلة وغدا الاثنين، ملائما لهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب الجهات وتتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم في الساعة وتصل الى 100 كلم في الساعة، في شكل هبات خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات،
وتثير هذه الرياح الرمال والأتربة بالجنوب مما يؤدي الى انخفاض مدى الرؤية الى اقل من 500 متر

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236964



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-2
Arab Cup
.

الأحد 28 نوفمبر 2021 | 23 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
Babnet
11°
 Babnet17° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-913°-916°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   