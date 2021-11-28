قائمة لاعبات المنتخب التونسي لمونديال كرة اليد للسيدات

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد يوم الاحد عن قائمة لاعبات المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات الذي سيشارك في بطولة العالم المقررة من 1 الى 19 ديسمبر المقبل باسبانيا.
وضمت القائمة 16 لاعبة وهن :
في مركز حراسة المرمى : فادية العمراني - روعة مقدم
في مركز جناح ايسر : بثينة عميش - فاطمة بوري
في مركز ظهير ايسر : شيماء الجويني - سمية بلحاج
في مركز تنسيق اللعب : سندس حشانة - اية مصري
في مركز لاعبة دائرة : راقية رزقي - منى جليزي - انس يعقوب
في مركز ظهير ايمن : فدوى عويج - امل الحمروني - اميمة دردور
في مركز جناح ايمن : نداء الزفلاني - اية بن عبد الله
وتجدر الاشارة الى ان عملية القرعة التي أقيمت في مدينة كاستالو الاسبانية يوم 12 أوت الماضي كانت قد أسفرت عن تواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات الدنمارك والكونغو وكوريا الجنوبية.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول :
يوم 2 ديسمبر : س 20 و 30 دق : تونس / الدنمارك
يوم 4 ديسمبر : س 18 : تونس / كوريا الجنوبية
يوم 6 ديسمبر : س 18 : تونس / الكونغو
وضمت القائمة 16 لاعبة وهن :
في مركز حراسة المرمى : فادية العمراني - روعة مقدم
في مركز جناح ايسر : بثينة عميش - فاطمة بوري
في مركز ظهير ايسر : شيماء الجويني - سمية بلحاج
في مركز تنسيق اللعب : سندس حشانة - اية مصري
في مركز لاعبة دائرة : راقية رزقي - منى جليزي - انس يعقوب
في مركز ظهير ايمن : فدوى عويج - امل الحمروني - اميمة دردور
في مركز جناح ايمن : نداء الزفلاني - اية بن عبد الله
وتجدر الاشارة الى ان عملية القرعة التي أقيمت في مدينة كاستالو الاسبانية يوم 12 أوت الماضي كانت قد أسفرت عن تواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات الدنمارك والكونغو وكوريا الجنوبية.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول :
يوم 2 ديسمبر : س 20 و 30 دق : تونس / الدنمارك
يوم 4 ديسمبر : س 18 : تونس / كوريا الجنوبية
يوم 6 ديسمبر : س 18 : تونس / الكونغو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 236955