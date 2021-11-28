قائمة لاعبات المنتخب التونسي لمونديال كرة اليد للسيدات

في مركز حراسة المرمى : فادية العمراني - روعة مقدمفي مركز جناح ايسر : بثينة عميش - فاطمة بوريفي مركز ظهير ايسر : شيماء الجويني - سمية بلحاجفي مركز تنسيق اللعب : سندس حشانة - اية مصريفي مركز لاعبة دائرة : راقية رزقي - منى جليزي - انس يعقوبفي مركز ظهير ايمن : فدوى عويج - امل الحمروني - اميمة دردورفي مركز جناح ايمن : نداء الزفلاني - اية بن عبد اللهوتجدر الاشارة الى ان عملية القرعة التي أقيمت في مدينة كاستالو الاسبانية يوم 12 أوت الماضي كانت قد أسفرت عن تواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات الدنمارك والكونغو وكوريا الجنوبية.وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول :يوم 2 ديسمبر : س 20 و 30 دق : تونس / الدنماركيوم 4 ديسمبر : س 18 : تونس / كوريا الجنوبيةيوم 6 ديسمبر : س 18 : تونس / الكونغو