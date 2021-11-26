الصالون الدولي للتعبئة والتغليف يفتح ابوابه يوم 30 نوفمبر الجاري بمشاركة زهاء 100 عارض

تنعقد الدورة السابعة للصالون الدولي للتعبئة والتغليف و الطباعة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021 بمشاركة زهاء 100 عارض بالتزامن مع تنظيم الصالون الدولي للبلاستيك.



وبين المركز الفني للتعبئة التغليف الذي ينظم التظاهرة بالاشتراك مع الجامعة الوطنية للورق و الطباعة ان قائمة العارضين تضمنت شركات وطنية الى جانب ممثلين عن مؤسسات اجنبية وهو ما يمثل فرصة حقيقية للشراكة والتبادل بين مختلف المصنعين في القطاع.

ويقدم هذا المعرض،وفق بلاغ اصدره المركز الجمعة، كل عامين عرضًا عالميًا غنيًا بالمنتجات الجديدة وسيجمع في منصة واحدة مستجدات قطاع التغليف والأنشطة المرتبطة به و قطاع الطباعة في تونس و في العالم.

واكد المركز الفني للتعبئة التغليف أن تنظيم هذا الحدث بالتزامن مع المعرض الدولي للبلاستيك يضفى على هذا المعرض رؤية متكاملة لقطاع الصناعات المعملية.

واستقطبت الدورة السابقة للصالون الدولي للتغليف و الطباعة و الصالون الدولي للبلاستيك حوالي 180عارضا من تونس وعديد بلدان أوروبية وافريقية وعربية .



ويهدف المنظمون إلى جعل الصالون حدثًا مميزا في المنطقة التي تشهد تطورا كبيرًا وتزايدا للطلب و في إطار الضغط على الكلفة و الرفع من الجودة سيتم تسليط الضوء على التقدم التكنولوجي في هذا القطاع لا سيما من خلال تنويع الإنتاج وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.



ويتضمن البرنامج عديد التظاهرات و اللقاءات التي ستنعقد على هامش هذا الصالون الدولي الذي يمثل فرصة فريدة للإطلاع على أهم التطوّرات التكنولوجية في ميدان التغليف والبلاستيك و الطباعة في العالم .



وسيتم خلال هذه الدورة بث حصتين إذاعيتين مباشرة بمشاركة المركز الفني للكيمياء والتي سيتم من خلالها مناقشة مشاغل قطاع التغليف و الطباعة والمواد البلاستيكية من حيث التطوير و التجديد وإعتماد الاقتصاد الدائري كمنوال جديد للتنمية



ويهدف المركز الفني للتعبئة و التغليف من خلال هذه المشاركة الفعّالة إلى تحفيز المؤسسات على مزيد تحسين الجودة والأخذ بأحدث المستجدات في السوق العالمية التي تتميز بنسق تصاعدي على مستوى البحث و التطوير.



ويعتبر المركز حلقة الوصل التي تجمع الصناعيين والمصدرين والعاملين في مجال التعبئة و التغليف و الطباعة و ذلك من خلال مساعدة المؤسسات على مواكبة التطورات وتحسين جودة منتجاتها وتطوير وسائل إنتاجها.



