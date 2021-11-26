الحرس الديواني: خلال يومين ... حجزبضائع استهلاكية مهربة بقيمة ناهزت 800 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بكل من قفصة والصخيرة وتونس من حجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة ناهزت 800ألف دينار خلال يومين.



و وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته، الجمعة، أن مصالح الحرس الديواني بقفصة أحبطت محاولات تهريب كميات من الإطارات المطاطية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والمحروقات خلال ثلاث عمليات متتالية خلال اليوم ذاته. وتم تحرير محاضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب386ألف دينار.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة، إثر تفتيش شاحنة تحتوي على كمية من الطرود المصرح بها، من العثور داخلها على 270ساعة يدوية مهربة مخفية داخل أكياس تحت كراسي الشاحنة قدرت قيمتها ب243ألف دينار.



وتمكنت مصالح الحرس الديواني بتونس، إثرعمل استعلامي، من إحباط محاولتي تهريب كميّة من الملابس الجاهزة المهربة بجهتي الفحص وتونس بقيمة جملية قدرت ب170ألف دينار.



