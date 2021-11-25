سيدي بوزيد: المعطلون عن العمل يطالبون بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالانتدابات الاستثنائية لمن طالت بطالتهم

وات - نفذ عدد من المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، في إطار يوم غضب وطني، للمطالبة بالتشغيل ولمطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالانتدابات الاستثنائية لمن طالت بطالتهم عوض التراجع عنه.



وبينت المتحدثة باسم المحتجين في ولاية سيدي بوزيد زهور فريجي في تصريح ل(وات)، أن المعطلين يعتبرون القانون عدد 38 "قانون العدالة الاجتماعية التي ستنصف عددا من المعطلين عن العمل الذين طالت سنوات بطالتهم ومعاناتهم"، وأكدت عزم المعطلين عن العمل مواصلة التحرك الاحتجاجى "بكل الطرق التي ستضمن لهم الحق في التشغيل".



وطالب المحتجون بتوضيح خلفيات القرار، ورفعوا شعارات منددة بسياسة الدولة تجاه ملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، ومطالبة بالانتداب الفوري لمن طالت بطالتهم.



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب … وليس قابلا للتنفيذ"، وأكّد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء رئيس الجمهورية بوزير التشغيل.



