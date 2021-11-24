المنتخب التونسي لكرة القدم - حنبعل المجبري يلتحق بالتربص استعدادا لكاس العرب

التحق لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجربي بتربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في كاس العرب للفيفا المقررة بقطر من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر القادم.



وينتظر ان ينضم المجبري الى التمارين بداية من الغد الخميس.



ويذكر ان وفد المنتخب التونسي سيتحول يوم الجمعة الى الدوحة عبر رحلة عادية.



وسيخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات.



وسيستهل ابناء المدرب منذر الكبير مشوارهم في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجهوا بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر ثم الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



وكان الاطار الفني للمنتخب وجه الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في كاس العرب وهم :

فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد (حراسة المرمى)

ياسين مرياح - منتصر الطالبي - بلال العيفة - ايمن عبد النور - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي معلول - محمد امين بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - سعد بقير - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - ياسين الشيخاوي.



