توزر: إيقاف تشغيل محطة التحلية بتوزر بسبب أشغال الصيانة مع تواصل التزود بمياه الشرب بنسق عادي

وات - يتوقف بداية من يوم غد الخميس 25 نوفمبر الجاري تشغيل محطة التحلية بتوزر وذلك لمدة تقدر بحوالي 10 أيام بسبب أشغال الصيانة التي ينفذها إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استعدادا لصائفة 2022 وفق ما أفاد به رئيس الإقليم أحمد ساسي وكالة تونس افريقيا للانباء .

وبين ذات المصدر أنه من المنتظر إعادة تشغيل المحطة بداية من يوم 3 ديسمبر المقبل إثر انتهاء الاشغال موضحا أنه رغم توقف المحطة سيتواصل التزويد بمياه الشرب بنسق عادي ولكن بمياه غير محلاة.

وأوضح أن أشغال الصيانة تشمل تنظيف وصيانة الاحواض داخل المحطة وتعديل وسائل القيس بما يضفي نجاعة على تشغيل المحطة الى جانب تغيير الاغشية المستعملة في تصفية الماء وتعديل المضخات التي تحتاج الى صيانة دورية.



وذكّر في هذا الصدد أن محطة التحلية بتوزر تندرج ضمن مشاريع تحسين نوعية مياه الشرب بولاية توزر بإنجاز ثلاث محطات وهي الى جانب محطة توزر محطتا نفطة وحزوة بهدف النزول بدرجة ملوحة المياه الموزعة من 2,1 غرام في اللتر الواحد الى أقل من 1,5 غرام في اللتر.



