القبض على شخص يشتبه في إرتكابه لعملية حرق العلم الوطني بتالة

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 16:17 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وات - تمكن ، الأعوان التابعون لفرقة الشرطة العدلية بمعتمدية تالة من ولايى القصرين ، اليوم الإربعاء ، من القبض على شخص يشتبه في إرتكابه لعملية حرق العلم الوطني بمكتب الاداءات بمعتمدية تالة من ولاية القصرين.

و لا تزال التحريات متواصلة معه للوقوف على تفاصيل العملية وفق ما افاد به ( وات) مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي.

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