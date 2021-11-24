القبض على شخص يشتبه في إرتكابه لعملية حرق العلم الوطني بتالة

وات - تمكن ، الأعوان التابعون لفرقة الشرطة العدلية بمعتمدية تالة من ولايى القصرين ، اليوم الإربعاء ، من القبض على شخص يشتبه في إرتكابه لعملية حرق العلم الوطني بمكتب الاداءات بمعتمدية تالة من ولاية القصرين.
و لا تزال التحريات متواصلة معه للوقوف على تفاصيل العملية وفق ما افاد به ( وات) مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي.
و لا تزال التحريات متواصلة معه للوقوف على تفاصيل العملية وفق ما افاد به ( وات) مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي.
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