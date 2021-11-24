الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: غدا الخميس صرف الجرايات لفائدة كافة المنتفعين بها

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 16:09 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاربعاء، انه سيتم غدا الخميس 25 نوفمبر صرف الجرايات بالنسبة لكافة النتفعين بها.

واوضح الصندوق، في بلاغ له، ان صرف الجرايات سيشمل مختلف المنتفعين بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية والبنكية.





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