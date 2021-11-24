بن عروس : القبول النهائي لـ 3 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية الجزئية في المروج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القبول النهائي لملفات ترشح 3 قائمات قدّمت ترشّحها للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية المروج المزمع إجرائها يوم11 و 12 ديسمبر المقبل.



ووفق بلاغ صادر عن الهيئة مساء أمس الثلاثاء فقد صادقت الهيئة على قبول قائمتين مستقلتين هما كل من قائمة " المروج تريد" و " مروج الغد " وقائمة حزبية وحيدة هي قائمة " حركة النهضة".



وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات في بن عروس تلقّت وفق المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ايناس الجليدي ، ترشح 5 قائمات اسقطت منهما قائمتين بسبب إخلالات تتعلّق بتقديم ملفات الترشح وذلك بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها .



و باعلان الهيئة العليا عن القائمات المقبولة نهائيا من المقرر وفق الرزنامة الانتخابية ان تنطلق الحملة الانتخابية يوم 29 من نفس الشهر وتتواصل إلى يوم 10 ديسمبر .



