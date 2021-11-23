قبلي: تجدد احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة امام مقر الولاية

وات - تجددت صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة امام مقر ولاية قبلي عبر حرق العجلات المطاطية بالطريق المحاذية لمدخل الولاية وترديد الشعارات المنادية بسداد اجورهم المتخلدة وتسوية الوضعية المادية للشركة.



وقال كاتب عام النقابة الاساسية لعملة شركة البستنة الهادي لحمر ان التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ يوم امس "متواصلة، وتم نصب خيمة للاعتصام امام مقر الولاية وسيتم التوجه الى غلق مقر الشركة مع امكانية تعطيل الانتاج ببعض حضائر التنقيب على المحروقات بالصحراء".



من جهته، اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية عبد الجليل بوعزة ل(وات) ان "مماطلة السلط الجهوية والمركزية في تطبيق الاتفاقات السابقة لن تؤدي الا لتاجيج حالة الاحتقان"، وحملها المسؤولية في "كافة التبعات التي قد تنجر عن الاحتجاجات"



ودعا الى ضرورة تطبيق الاتفاق الممضى عليه في محضر الجلسة الصلحية ليوم 15 نوفمبر الجاري والذي تم على اثره الغاء الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه من قبل عملة الشركة يوم 16 من نفس الشهر والقاضي بصرف اجور شهري سبتمبر واكتوبر المتخلدين في اجل لا يتجاوز اسبوع من تاريخ عقد الجلسة الصلحية مع برمجة جلسة قريبة في مقر وزارة الصناعة للتباحث حول سبل حلحلة المسائل العالقة ومنها اساسا تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة.



