مدنين: مؤشرات طيبة لاستعادة عدة أسواق سياحية لا سيما منها الإيطالية والبرتغالية

وات - يستعد أحد أكبر متعهدي الرحلات الايطالية للعودة نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس، بعدد رحلتين جويتين غير منتظمتين في الأسبوع بداية من شهر أفريل المقبل، واحدة من روما، والأخرى من بيرغامو نحو مطار جربة جرجيس الدولي، على أن تصل الرحلات إلى 3 رحلات بإضافة رحلة ثالثة بداية من شهر جوان من ميلانو، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي.



كما أعرب أحد أكبر متعهدي الأسفار البرتغالية، عقب زيارة وفد رفيع إلى جزيرة جربة الأسبوع الماضي، عن برمجة رحلتين جويتين غير منتظمتين في الأسبوع بداية من شهر أفريل، ستتعزز برحلة ثالثة بداية من شهر جوان إلى موفى شهر سبتمبر من السنة المقبلة 2022، وذلك في عودة من جديد إلى السوق البرتغالية، التي توقفت على تنظيم رحلات إلى هذه الوجهة منذ سنة 2019، تاريخ تسجيل 10 آلاف و800 سائح برتغالي، عبر 91 رحلة نحو جزيرة جربة.



وتأتي مثل هذه العمليات المبرمجة نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس، في إطار استعادة الأسواق السياحية، وإعادة التموقع عالميا، وخاصة بعد تحسن الوضع الوبائي واعتماد برتوكول صحي هام، إلى جانب بلوغ نسب عالية في التلقيح ضد فيروس كورونا، بلغت في القطاع السياحي 100 بالمائة، في رسالة إيجابية للأسواق السياحية، وفق المحواشي، الذي عبر عن تفاؤله في ظل وجود عدة مؤشرات طيبة لموسم سياحي هام سنة 2022.



وأوضح أن الجهة حققت مؤشرات سياحية هامة منذ بداية السنة حتى موفى شهر أكتوبر 2021، سواء من حيث عدد السواح، الذي بلغ 421 ألف سائح، بنسبة زيادة بلغت 48 بالمائة، أو من حيث عدد الليالي المقضاة، والذي بلغ مليونا و683 أالف ليلة، بزيادة قدرها 26 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين.



