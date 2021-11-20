كرة السلة-المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالمنستير من 21 الى 30 نوفمبر بمشاركة 12 لاعبا

يدخل المنتخب التونسي لكرة السلة يوم الاحد في تربص تحضيري بمدينة المنستير الى غاية 30 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 لاعبا.

وضمت القائمة التي اعلن عنها المدرب الالماني للمنتخب التونسي ديرك باورمان اشرف القنوني واحمد العدامي وبشير بن يحي وفارس العشي وهيثم سعادة واسلام العجمي وجوهر الجوادي ولسعد شوية ومرتضى بن طاهر ومختار غيازة واسامة المرناوي ويانيس بيجو.

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ويندرج هذا التربص في اطار استعدادات المنتخب التونسي حامل لقب النسختين الاخيرتين للبطولة الافريقية للامم (افروباسكيت) 2017 و2021 لتصفيات كاس العالم المقررة نهائياتها في اليابان واندونيسيا والفيلبين من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023.



ويلعب المنتخب التونسي الدور الاول للتصفيات الافريقية ضمن مجموعة جنوب السودان والكاميرون ورواندا والتي من المقرر ان تطلق مقابلاتها خلال شهر فيفري المقبل.







