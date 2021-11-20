استعدادا لمونديال كرة اليد سيدات: المنتخب في تربص تحضيري من 21 الى 26 نوفمبر بمشاركة 18 لاعبة

ينطلق يوم الأحد التربص الثالث للمنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات في إطار برنامجه الإعدادي الختامي للمشاركة في بطولة العالم التي ستدور بإسبانيا في الفترة من 1 إلى 19 ديسمبر القادم.



وسيعرف هذا التربص الذي يتواصل إلى غاية يوم الجمعة 26 نوفمبر بنابل وبني خيار التحاق بقية اللاعبات المحترفات في البطولات الأوروبية بعد نهاية التزاماتهم مع فرقهم.

وقد وجه المدرب الوطني معز بن عمر الدعوة لـ 18 لاعبة للمشاركة في هذا التربص وهن :

مركز حراسة المرمى: فادية العمراني (النادي الإفريقي) رؤى مقدم (المنزه الرياضي) بشرى الشامخي (النور الرياضي بأريانة)

مركز جناح أيسر: بثنية عميش (الزهراء لكرة اليد) فاطمة البوري (النادي الإفريقي)

مركز جناح أيمن: ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل) اية بن عبد الله (اوكتيفيل الفرنسي)

مركز ظهير أيمن: فدوى عويج (الزهراء لكرة اليد) أمل الحمروني (لاروش الفرنسي) أميمة دردور (روان الفرنسي)

مركز ظهير أيسر: سمية بالحاج (أمل الرجيش) شيماء الجويني (بيرجوراك الفرنسي)

مركز تنسيق اللعب سندس حشانة (الأهلي المصري) اية المصري (النادي الإفريقي)

مركز لاعبات دائرة: أنس يعقوب (الزهراء لكرة اليد) راقية الرزقي (ستيلا الفرنسي) منى الجليزي (زالو الروماني) مريم قمر (أمل الرجيش)



وسيتخلّى الإطار الفني إثر هذا التربص على لاعبتين حيث ستضم القائمة النهائية 16 لاعبة علما وأن موعد التحوّل لإسبانيا سيكون غرة ديسمبر.

وسيشارك المنتخب التونسي للمرة العاشرة في بطولة العالم وسيخوض الدور الاول ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا الدنمارك وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوريا الجنوبية.

وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب في الدور الأول في بطولة العالم:

يوم 2 ديسمبر – الساعة 20:30: تونس – الدنمارك

يوم 4 ديسمبر – الساعة 18:00: تونس – كوريا الجنوبية

يوم 6 ديسمبر – الساعة 18:00: تونس – الكونغو الديمقراطية

وتدور كلّ مقابلات المنتخب التونسي في قاعة غرانوليرز في ضواحي برشلونة.



ر-امين





