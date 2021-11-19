الاحتفال باليوم الوطني البارلمبي بتوزر: 350 مشاركا من 5 ولايات في الموعد في 11 اختصاصا رياضيا

في اطار سعيها لمزيد نشر رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف انحاء الجمهورية والتعريف بعدد من الاختصاصات البارلمبية الجديدة، تنظم اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية يوم السبت بمدينة توزر فعاليات اليوم الوطني البارلمبي الذي سيعرف حضور حوالي 350 مشاركا بين رياضيين ومؤطرين من ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي.



واكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اللجنة تهدف من خلال هذه التظاهرة الى تمكين الاشخاص حاملي الاعاقة من فرصة ممارسة الرياضة وتعاطي النشاط البدني في اجواء احتفالية بعيدا عن طابع المنافسات الرسمية من جهة وانتقاء عناصر واعدة في عدد من الاختصاصات لادماجهم بالتنسيق مع الاطر الفنية لمختلف الجامعات المشاركة ضمن جمعيات رياضية في اتجاه مزيد صقل مواهبهم نحو بلوغ المستوى العالي وتعزيز النخبة الوطنية لاحقا من جهة اخرى.



واضاف ان البرنامج يشتمل على العديد من الفقرات التنشيطية الى جانب مجموعة من المسابقات في 11 اختصاصا رياضيا هي البارا تايكواندو ورفع الاثقال والبوتشيا والرماية والرمي بالقوس وكرة الطاولة والبارا ترياتلون والجودو والتجديف والريشة الطائرة والتيك بول مبينا ان استراتيجية اللجنة الوطنية البارلمبية في الفترة القادمة ترتكز اساسا على تكوين نواة من الرياضيين في اختصاصات اخرى غير العاب القوى لضمان مشاركة متنوعة خلال النسخ القادمة للالعاب البارلمبية وهو ما شرعت فيه في دورة طوكيو الاخيرة التي كانت تونس خلالها ممثلة لاول مرة ب3 رياضات وهي العاب القوى وكرة الطاولة والبارا ترياتلون.



واشار رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية الى ان قافلة اليوم الوطني البارلمبي ستجوب بعد جهات الساحل والشمال الغربي والجنوب الغربي مناطق اخرى لاستكشاف اكثر ما يمكن من المواهب ورفع عدد المجازين في مختلف الرياضات البارلمبية التي تبقى على حد تعبيره بحاجة الى مزيد الدعم والاحاطة خصوصا في ظل تالقها الباهر على الصعيد الدولي ونجاحها في اهداء تونس العديد من الميداليات في كبرى المواعيد الدولية.



هذا وسيتم بالمناسبة توزيع تجهيزات رياضية على الجمعيات والمراكز المشاركة.



