توزر: بروتوكول جديد للوقاية من آفة عنكبوت الغبار وعلاجها محور جلسة عمل بمقر المجمع المهني المشترك للتمور

وات - مثل وضع برتوكول جديد للوقاية من آفة عنكبوت الغبار وطرق علاجها في الموسم الفلاحي الجديد، محور جلسة العمل التي انعقدت أمس الخميس بمقر المجمع المهني المشترك للتمور بتوزر بحضور جميع المتدخلين في منظومة التمور بولايات الإنتاج وهي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحادات الجهوية للفلاحين ومركز البحوث في الفلاحة الواحية والمركز الفني للتمور ومعهد المناطق القاحلة.





وتم حسب ما أفاد به مدير عام المجمع سمير بن سليمان (وات) فقد تم الاتفاق على وسائل العلاج وآليات التدخل ضمن هذا البروتوكول الصحي الجديد للحد من انتشار عنكبوت الغبار بعد أن أثبتت مادة البخارة "الكبريت السائل" المستعملة منذ سنوات في علاج هذا المرض، عدم قدرتها بمفردها على حماية عراجين التمور لذلك سيتم ادخال مواد وأدوية أخرى بعضها للوقاية والبعض الآخر للعلاج.



كما سيتم انطلاقا من الموسم الجديد، وفق المصدر ذاته، تغيير روزنامة العلاج وتوفير آليات جديدة للتدخل وذلك ضمن حزمة فنية كاملة يتم تنفيذها بالتنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة التمور تنطلق بحملات تحسيس واسعة للفلاحين.



وبين مدير عام المجمع المهني المشترك للتمور أن آفة عنكبوت الغبار استفحلت في المواسم الثلاث الأخيرة وخاصة في الموسم الحالي 2021 بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، وأدت الى أضرار في المنتوج خاصة بولايتي توزر وقبلي وساهمت في تدني جودة التمور.



