كاس دافيس للتنس - تصفيات- تونس - زيمبابوي من 22 الى 28 نوفمبر الجاري

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 15:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تستضيف تونس فعاليات تصفيات كاس العالم للاكابر للتنس ( كاس دافيس) المجموعة الثانية الاورو/ افريقية والتي ستجمع بين المنتخب التونسي ونظيره الزيمبابوي خلال الفترة الممتدة من 22 الى 28 نوفمبر الجاري على ملاعب نادي التنس لتونس في اطار دور تاهيلي للحاق بنخبة التنس العالمية ضمن المجموعة الاولى لكاس دافيس.

وكان المنتخب التونسي للتنس فاز على منتخب جمهورية الدومنيكان 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كاس دافيس للتنس التي جرت يومي 17 و18 سبتمبر الماضي بملاعب الحي الاولمبي الوطني بالمنزه بتونس .
وتاهل المنتخب الوطني يومها ليخوض الدورالفاصل (بلاي اوف) في نوفمبر الجاري من اجل المراهنة على اللحاق بنخبة التنس العالمية ضمن المجموعة الاولى لكاس دافيس.

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