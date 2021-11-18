منوبة: افتتاح موسم جني الزيتون

وسط تقديرات بانتاج 10 الاف طن من الزيتون، و2000 طن من الزيت، افتتح اليوم الخميس بضيعة زيتون بالجديدة، موسم جني الزيتون بولاية منوبة، والذي ساهم في توفير فرص شغل لحوالي 1600 عامل طيلة الثلاثة الاشهر وهي المدة المقدرة لانهاء عملية الجني.



وأكد المندوب الجهوي للفلاحة الهادي الحمروني بالمناسبة تحسن مؤشرات صابة الزيتون لموسم 2021-2022 ، في ولاية منوبة، بتوقع جني 10 آلاف طن، أي ما يعادل 2000 طن من الزيت، مقابل 04 آلاف طن للموسم الفارط والتي عادلها من الزيت 800 طن.



وأضاف أن ولاية منوبة تعد 16 معصرة، بطاقة تحويل جملية قدرت بحوالي 700 طن في اليوم، وبطاقة خزن جملية قدرت ب2118 طنا، ستنشط منها خلال هذا الموسم 12 معصرة منها 03 معاصر تقليدية.



واشار إلى أن المندوبية ستركز الجهود على التأطير، حول مختلف مراحل عمليات الجني والنقل والتحويل، وإلزام أصحاب المعاصر باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إنتاج زيوت ذات جودة، مع إيلاء عناية خاصة لعمليات تصريف مادة المرجين التي تستغل في تثمين الاراضي الفلاحية، في غياب مصب جماعي.



وشمل إفتتاح الموسم، الذي اشرف عليه والي الجهة محمد شيخ روحه مرفوقا بعدد من الإطارات الجهوية، الاطلاع على نشاط معصرة تحويل وتثمين الزيتون بشواط.



يشار الى ان ضيعات الزيتون بالجهة، تعد حوالي مليون و11 ألف و900 شجرة زيتون على مساحة 12 ألفا و950 هكتارا اي حوالي 57 بالمائة من مساحة الاشجار المثمرة.



