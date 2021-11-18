متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 18 نوفمبر

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 09:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وات -


نابل: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 151 حالة

أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصّي حول الفيروس بولاية نابل، والبالغ عددها 240 تحليلا، عن تسجيل 21 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب8،7 بالمائة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات).

وأوضح المصدر ذاته، صباح الخميس، أن مجموع الحالات النشطة ارتفع ليبلغ 151 حالة من مجموع 50154 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48567 حالة
وأشار السليمي، إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 15 حالة حيث قدّرت نسبة استغلال أسرّة الاوكسيجين ب4 بالمائة بالقطاع العام و9 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 60 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص.
وللاشارة فان الإدارة الجهوية للصحة في نابل لم تعلن منذ يوم 9 نوفمبر الجاري عن تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليسجّل عدد الوفيات استقرارا في حدود 1436 حالة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236323



En continu

Toutes les news

الخميس 18 نوفمبر 2021 | 13 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:11 07:01 05:31
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1520°-1420°-1619°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    20666,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   965,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة