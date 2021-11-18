متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 18 نوفمبر

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نابل: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 151 حالة



أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصّي حول الفيروس بولاية نابل، والبالغ عددها 240 تحليلا، عن تسجيل 21 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب8،7 بالمائة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات).



وأوضح المصدر ذاته، صباح الخميس، أن مجموع الحالات النشطة ارتفع ليبلغ 151 حالة من مجموع 50154 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48567 حالة

وأشار السليمي، إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 15 حالة حيث قدّرت نسبة استغلال أسرّة الاوكسيجين ب4 بالمائة بالقطاع العام و9 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 60 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص.

وللاشارة فان الإدارة الجهوية للصحة في نابل لم تعلن منذ يوم 9 نوفمبر الجاري عن تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليسجّل عدد الوفيات استقرارا في حدود 1436 حالة.





