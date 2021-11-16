منظمة الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تدعو إلى تكفل الدولة بالاعباء المالية للمرافق المدرسي لذوي الاعاقة في المدارس الدامجة

وات - دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، إلى تكفّل الدولة بالأعباء الماليّة للمرافق المدرسي المخصص لذوي الإعاقة في المؤسسات التربوية الدامجة.



واعتبر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن كلفة المرافق المدرسي المقدرة قيمتها ب 25 دينارا في الساعة، تعتبر باهظة، بالنسبة للأسر التونسية لاسيما لدى محدودة الدخل منها، لافتا إلى أن هذا المقترح لاقى استحسان ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عرضه من قبل ممثلي المنظمة في لقاء جمع الطرفين، أمس الإثنين، بمقرّ الوزارة.



وتناول اللقاء، حسب محدّث (وات)، ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة الوطنية للدمج المدرسي التي تعنى بدراسة وضعيات التلاميذ ذوي الإعاقة المقبلين على دخول المؤسسات التربوية، حتى تكون لقاءات دورية عوضا عن مرتين في السنة فضلا عن تناول مسألة تشغيل حاملي الاعاقة وتفعيل قانون الانتدابات 2 بالمائة في كل المناظرات.



وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية، دعا المزاتي خلال اللقاء إلى اعتماد الأولوية في العلاج على بطاقة الإعاقة بدل بطاقة العلاج.

وتم التأكيد بالمناسبة، على ضرورة إعادة النظر في ملف قطاع التربية المختصة وتحسين الظروف خاصة بمراكز وجمعيات الرعاية والتربية المختصة.

وللإشارة فقد كان لممثلي المنظمة لقاء يوم 8 نوفمبر الجاري بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وتفعيل المقاربة الحقوقية في علاقة مع مشاغل ومطالب الاشخاص ذوي الاعاقة.



