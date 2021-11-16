التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب زامبيا

يخوض المنتخب الوطني اليوم مقابلته اللخيرة ضمن المجموعة الثانية من احل الترشح الى الدور الاخير من تصفيات مونديال قطر 2022 .
و في ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب
فاروق بن مصطفى
محمد دراقر
علي معلول
ياسين مرياح
ديلان برون
منتصر الطالبي
فرجاني ساسي
عيسى عيدوني
سيف الخاوي
نعيم السليتي
وهبي الخزري
و في ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب
فاروق بن مصطفى
محمد دراقر
علي معلول
ياسين مرياح
ديلان برون
منتصر الطالبي
فرجاني ساسي
عيسى عيدوني
سيف الخاوي
نعيم السليتي
وهبي الخزري
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