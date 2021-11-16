تجديد اتّفاقية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة"Huawei"

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 16:28 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحت إشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي و " Zhang Jianguo" سفير الصين بتونس جدّدت الوزارة ممثّلة في مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي و "Lin Xingshuo" المدير العام لشركة" Huawei"يوم 15 نوفمبر 2021 اتّفاقية الشراكة والتعاون بين الطرفين للفترة الممتدة من 2021إلى 2024.
ويندرج إمضاء الاتّفاقية ضمن أولويات الوزارة التي تستثمر في الذكاء التونسي والتشجيع على الإبداع، حيث أكّد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي على حرص بلادنا على المراهنة في التكنولوجيا التي تلتقي مع سياستها في خلق ديناميكية رقمنة الإدارة التونسية وهو ما انطلقت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنصّ الاتفّاقية الجديدة على مشاركة عدد من الطلبة التونسيين في البرنامج العالمي " Huawei Seeds For The Future" الذي شارك فيه طلبة من 60 دولة، وسيكون هذا البرنامج فرصة حقيقية للطلبة للاطّلاع على التطبيقات العملية لمفاهيم نظرية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتّصال.

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