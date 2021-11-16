سليانة: تجميع 2244 طنا من الزيتون منذ إنطلاق موسم الجني (المندوبية الجهويّة للفلاحة)

وات - بلغت الكميات المجمعة من الزيتون منذ انطلاق موسم الجني بولاية سليانة (6 نوفمبر الجاري) الى غاية أواخر الأسبوع المنقضي حوالي 2244 طنا من مجموع 20 ألف طن من الانتاج (أي ما يعادل 4 آلاف طن من الزيت كتقديرات نهائية)، وفق ما صرح به رئيس مكتب الأشجار المثمرة بدائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين.



و أضاف بدر الدين، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تحويل 850 طنا من الكميات المجمعة أي بنسبة 37 بالمائة، موزّعة بين 30 طن بالعروسة، و 70 طن بكسرى، و 120 طن بالروحية، و 50 طن بمكثر، و100 طن بمعتمديات سيدي بورويس، و الكريب وبوعرادة، و200 طن بسليانة الجنوبية.

وأبرز ان عدد المعاصر المشتغلة خلال هذا الموسم بلغ 20 معصرة من مجموع 26 معصرة بالجهة بطاقة تحويل يومية قدرت ب 1693 طنا، نظرا لضعف الانتاج، لافتا الى أن نسبة استخراج زيت الزيتون الشتوي بلغت حوالي 15 بالمائة و25 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون صنف وسلاتي، مشيرا الى أن سعر بيع الزيت تراوح بين 11 و12 دينار للتر الواحد خلال الموسم الجاري.



من جهة أخرى كشف تقرير، تحصلت (وات) على نسخة منه، أن غابة الزياتين بولاية سليانة تمسح مايقارب 81524 هكتارا (8.4 مليون شجرة) موزعة إلى 80106 هكتارا زيتون بعلي و 1418 هكتارا زيتون سقوي، ويشغل القطاع 15 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية بالجهة

وتضمن ذات التقرير الاشكاليات المسجلة للموسم والمتمثلة أساسا في تدهور الانتاج كما وكيفا نتيجة الارتفاع الحاد والمتواصل لدرجات الحرارة، اضافة الى نقص اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين، وقلة التجهيزات والامكانيات المتاحة لدى الفلاحين لري الغراسات الفتية، فضلا عن تفشي السرقة.



