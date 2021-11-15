المنتخب الوطني التونسي للأواسط يفوز على نظيره الليبي 4-0

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:04 قراءة: 1 د, 9 ث
      
شدّد المنتخب الوطني التونسي للأواسط الملاحقة على المنتخب المصري، في بطولة اتحاد شمال افريقيا مواليد 2003 المقامة حاليا بتونس، اثر فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 4 - 0 اليوم الاثنين باريانة في الجولة الرابعة.

وجاءت أهداف المنتخب التونسي عن طريق آدم قرب في الدقيقة 37 وغيث وهابي في الدقيقة 45+2، وأمين كشيش من ضربة جزاء في الدقيقة 52 ومالكوم جمال الحميدي في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الوطني التونسي بفضل هذا الفوز رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني على بعد نقطتين من المنتخب المصري المتصدر.

وفي مباراة ثانية، على ملعب قرطاج، فازت موريتانيا على الجزائر بنتيجة 2 - 1.

وجاء هدف المنتخب الجزائري عن طريق رحو جوليوس في الدقيقة 3، بينما جاءت ثنائية موريتانيا، عن طريق محمد علي ديادي في دق 45 + 1 من ضربة جزاء، و حسين سي في دق 89.

وتختتم الدورة يوم الاربعاء بلقاءي تونس ومصر وموريتانيا وليبيا.

النتائج:
الاثنين 15 نوفمبر
تونس - ليبيا 4-0
موريتانيا - الجزائر 2-1

السبت 13 نوفمبر
مصر - موريتانيا 2-1
ليبيا - الجزائر 0-1

الخميس 11 نوفمبر
تونس - موريتانيا 1-1
الجزائر - مصر 0-1

الثلاثاء 9 نوفمبر
تونس - الجزائر 3-2
مصر - ليبيا 2-1

الترتيب ن ل
مصر 9 3
تونس 7 3
موريتانيا 4 3
الجزائر 3 4
ليبيا 0 3

الجولة الأخيرة:
الاربعاء 17 نوفمبر 2021
ملعب اريانة : تونس – مصر
ملعب قرطاج : موريتانيا – ليبيا

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