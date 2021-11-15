المنتخب الوطني التونسي للأواسط يفوز على نظيره الليبي 4-0

شدّد المنتخب الوطني التونسي للأواسط الملاحقة على المنتخب المصري، في بطولة اتحاد شمال افريقيا مواليد 2003 المقامة حاليا بتونس، اثر فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 4 - 0 اليوم الاثنين باريانة في الجولة الرابعة.



وجاءت أهداف المنتخب التونسي عن طريق آدم قرب في الدقيقة 37 وغيث وهابي في الدقيقة 45+2، وأمين كشيش من ضربة جزاء في الدقيقة 52 ومالكوم جمال الحميدي في الدقيقة 86.



ورفع المنتخب الوطني التونسي بفضل هذا الفوز رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني على بعد نقطتين من المنتخب المصري المتصدر.



وفي مباراة ثانية، على ملعب قرطاج، فازت موريتانيا على الجزائر بنتيجة 2 - 1.



وجاء هدف المنتخب الجزائري عن طريق رحو جوليوس في الدقيقة 3، بينما جاءت ثنائية موريتانيا، عن طريق محمد علي ديادي في دق 45 + 1 من ضربة جزاء، و حسين سي في دق 89.



وتختتم الدورة يوم الاربعاء بلقاءي تونس ومصر وموريتانيا وليبيا.



النتائج:

الاثنين 15 نوفمبر

تونس - ليبيا 4-0

موريتانيا - الجزائر 2-1



السبت 13 نوفمبر

مصر - موريتانيا 2-1

ليبيا - الجزائر 0-1



الخميس 11 نوفمبر

تونس - موريتانيا 1-1

الجزائر - مصر 0-1



الثلاثاء 9 نوفمبر

تونس - الجزائر 3-2

مصر - ليبيا 2-1



الترتيب ن ل

مصر 9 3

تونس 7 3

موريتانيا 4 3

الجزائر 3 4

ليبيا 0 3



الجولة الأخيرة:

الاربعاء 17 نوفمبر 2021

ملعب اريانة : تونس – مصر

ملعب قرطاج : موريتانيا – ليبيا



