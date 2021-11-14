قطاع الغابات في تونس في أرقام

تغطي البلاد التونسية مساحة جملية قدرها 5.7 ملايين هك من الغابات والمراعي ومنابت الحلفاء. وتنقسم هذه المساحة الى 25ر1 مليون هك غابات، 90 بالمائة على ملك الدولة و10 بالمائة على ملك الخواص، إلى جانب 4 ملايين هك مراعي، والبقية، أي 450 ألف هك، مناب حلفاء.

ويكتسي قطاع الغابات أهميّة خاصة، وهو يتميّز بالتنوّع البيولوجي، إذ يعد 17 حديقة وطنية و27 محمية طبيعية و42 منطقة رطبة ذات أهمية دولية ومندرجة بقائمة "رامسار".

ويسكن الغابات التونسية زهاء مليون ساكن.

تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.33 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد و14 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي.

وتوفر الغابات قرابة 6 ملايين يوم عمل في السنة، وذلك بإدماج متساكني الغابات في المشاريع التنموية: مشروع التصرّف المندمج للغابات الياباني ومشروع التصرّف المندمج في المناطق الأقل نموا مع البنك العالمي، إلى جانب مجامع التنمية الفلاحية.



الحملة الوطنية للتشجير





تحتفل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فى إطار ميثاق تونس الخضراء، بالعيد الوطني للشجرة يوم الأحد 14 نوفمبر 2021، حيث تعتزم الإدارة العامّة للغابات إطلاق الحملة الوطنية للتشجير 2021ـ2022 ، بالتنسيق مع مختلف المؤسّسات والهياكل المعنيّة والمجتمع المدني، وبمشاركة متساكني الغابات.



وتتواصل الحملة الوطنية للتشجير إلى نهاية شهر مارس 2022، وذلك بهدف تشجير حوالي 2500 هكتار أي ما يعادل 2 مليون شتلة في الغابات المحترقة في كل من بنزرت وباجة وسليانة وزغوان، إضافة إلى البرنامج العادي للتشجير الغابي والرعوي وغراسات الهندي الأملس الذي يناهز 11000 هك. ستتمّ غراسة أنواع وأصناف الشجيرات الغابيّة بالمناطق التي تتأقلم مع نوعية التربة والمناخ.





