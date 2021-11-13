البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الحادية عشرة

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 20:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الحادية عشرة للمرحلة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

السبت 13 نوفمبر
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري 62-65
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي 73-67
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب الصفاقسي 96-63
في قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي - اتحاد الانصار 81-84
في قاعة عزيز ميلاد
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه 67-61

الترتيب ن ل
1- الزهراء الرياضية 19 11
-- النادي الافريقي 19 11
-الاتحاد المنستيري 19 11
-- شبيبة القيروان 19 11
-- النجم الرادسي 19 11
6- الملعب النابلي 15 11
-- شبيبة المنازه 15 11
- اتحاد الانصار 15 11
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 14 11
10- الملعب الصفاقسي 10 11

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