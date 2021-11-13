البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الحادية عشرة للمرحلة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:



السبت 13 نوفمبر

في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري 62-65

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي - النادي الافريقي 73-67

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب الصفاقسي 96-63

في قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي - اتحاد الانصار 81-84

في قاعة عزيز ميلاد

شبيبة القيروان - شبيبة المنازه 67-61



الترتيب ن ل

1- الزهراء الرياضية 19 11

-- النادي الافريقي 19 11

-الاتحاد المنستيري 19 11

-- شبيبة القيروان 19 11

-- النجم الرادسي 19 11

6- الملعب النابلي 15 11

-- شبيبة المنازه 15 11

- اتحاد الانصار 15 11

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 14 11

10- الملعب الصفاقسي 10 11



