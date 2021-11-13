احتفالا بعيد الشجرة: غرس مجموعة من الأشجار المثمرة والنباتات العطرية والطبية بمعهد الحكيم كسار بالحفصية

تزامنا مع الاحتفال يوم غد الاحد 14 نوفمبر 2021 ، بالعيد الوطني للشجرة، أعلنت المبادرة المواطنية "إعادة تخضير تونس" عن برمجتها زراعة "واحة غابات" تنتج نباتات تستعمل في الأكلات المقدمة في المدارس، بمعهد الحكيم كسار بمنطقة الحفصية بتونس العاصمة

وسيغرس فريق مبادرة "إعادة تخضير تونس" بمشاركة تلاميذ المعهد، بهذه المناسبة، مجموعة من الخضر المختلفة والنباتات العطرية والطبية والأشجار المثمرة.



وفي الاطار ذاته، ستبادر جمعية "سومال إفريقيا " يوم غد الأحد، بتشريك شباب من جنوب الصحراء في زراعة الأشجار المثمرة والنباتات العطرية في المدرسة الابتدائية ، الطيب المهيري بالعوينة.



وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة المواطنية "إعادة تخضير تونس " التي أطلقتها مجموعة من طلبة المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس وجمعية الوعي البيئي والجمعية التونسية للفلاحة المستدامة، تقوم منذ إحداثها سنة 2017، بزراعة |"واحة غابات" تنتج نباتات تستعمل في الأكلات المقدمة في المدارس، وهي نباتات يتم زرعها دون استخدام مبيدات حشرية وأسمدة كيميائية، مع التحكم في الماء. وتعتمد هذه الآلية على مزيج مدروس من الأشجار المثمرة وبذور الفلاحين والنباتات العطرية.

كما تم في اطار هذه المبادرة إنشاء جملة من المشاريع تهدف إلى تكوين التلاميذ وتوعيتهم حول التنمية المستدامة واثبات وجود طرق فعالة وذات إنتاجية لمجابهة آثار التغيرات المناخية.



