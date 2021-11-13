رئيسة الحكومة تلتقي نظيرها الليبي في باريس على هامش اشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 13:29 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات - (مبعوثة وات/نرجس بديرة ) -التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في باريس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وتناولت المحادثة وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في تصريح خاص ل"وات" مناقشة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لاسيما المجال الأمني عبر تأمين الحدود.
وأضافت المنقوش أن اللقاء تطرق كذلك إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية وكيفية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين في هذا الخصوص.



وحضر اللقاء بالخصوص كل من وزير الخارجية والهجرة والتونسبين بالخارج عثمان الجرندي ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
ويشار الى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن شاركت في فعاليات المؤتمر الدولي حول ليبيا.

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