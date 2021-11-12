إتمام اجراءات إلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية

الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي
Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 18:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وات - أكد الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي إتمام اجراءات الحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة منذ الثورة بمؤسسة الإذاعة التونسية اليوم الجمعة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اتفاق الالحاق امضي عليه اليوم ممثلون عن مؤسسة الاذاعة التونسية وعن شركة الكرامة القابضة وعن الحكومة.
وشدد السعيدي على أن مطلب إلحاق اذاعة الزيتونة ابالمرفق العام تبنته الهياكل النقابية في القطاع ومكونات عديدة من المجتمع المدني، وذلك دفاعا على مبدأ نص عليه الدستور والمتمثل في أن الشأن الديني هو بيد الدولة.
وبذلك تصبح مؤسسة الاذاعة التونسية العمومية تشرف على 11 اذاعة مركزية وجهوية.






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