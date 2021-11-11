عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يتضاعف بحوالي ثلاث مرات مع موفى اكتوبر 2021

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى اكتوبر 2021، الى 1699.2 مليون دينار (م د ) مقابل عجز ناهز 619.5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020، مسجلا تضاعفا بحوالي 3 مرات، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.



وأبرز المرصد، في نشرية حول الميزان التجاري الغذائي خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2021، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 67.3 بالمائة مقابل 86.7 بالمائة مع موفى اكتوبر 2020 .

وتراجعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 13.5 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات ب11.5 بالمائة. وارجع المرصد هذا العجز الى ارتفاع نسق واردات الحبوب (20 بالمائة) من جهة، وتراجع صادرات زيت الزيتون من جهة اخرى. وارتفع معدل سعر تصدير زيت الزيتون (8.23 د/كلغ) مسجلا زيادة ب40.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وسجل معدل سعر توريد الحبوب (قمح، شعير، ذرة..) ارتفاعا من 16 بالمائة الى 51 بالمائة مقارنة مع السنة المنقضية.



و ارتفعت اسعار تصدير زيت الزيتون الى موفى اكتوبر 2021، بنسبة 40.2 بالمائة والطماطم بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .

في المقابل تراجعت اسعار التمور والقوارص ومنتوجات الصيد البحري بنسب بلغت على التوالي 12.8 بالمائة و7.9 بالمائة و6.9 بالمائة.

يجدر التذكير ان العجز التجاري لتونس تعمق الى موفى اكتوبر 2021 ليبلغ 13،3 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.



