التونسي رياض الهذيلي يقود فريقه أهلي جدة للكرة الطائرة للتتويج بلقب بطولة بني ياس الدولية

قاد المدرب التونسي رياض الهذيلي فريقه أهلي جدة السعودي للكرة الطائرة للتتويج ، بلقب بطولة بني ياس الدولية الودية، إثر فوزه على نظيره السيب العماني 3-0.وهو اللقب الخامس للمدرب رياض الهذيلي مع الاهلي .واختتمت امس الثلاثاء البطولة التي نظمها نادي بني ياس الإماراتي بمشاركة أهلي جدة السعودي والسيب العماني، والجزيرة وبني ياس الإماراتيين.