تونس تصدر 183 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1539 مليون دينار حتى موفى سبتمبر 2021

وات - صدرت تونس خلال موسم 2021/2020 حوالي 183 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة جملية في حدود 1539 م د، مقابل 343 ألف طن بقيمة 2078 م د لنفس الفترة من الموسم الفارط.



وتظهر الحصيلة المسجلة حتى موفى سبتمبر 2021 لموسم التصدير استقتها (وات) من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، ان كمية مبيعات زيت الزيتون المعلب بلغت 24 ألف طن معلب بقيمة 284 م د مقابل 270 م د في الموسم الذي سبقه بسبب تحسن أسعار بيع المنتوج المعلب.



يشار الى ان موسم تصدير زيت الزيتون ينطلق عادة مع بداية شهر أكتوبر من كل عام الى نهاية سبتمبر من العام الموالي.



وبرّرت المصالح المختصة للوزارة تراجع الكميات المصدرة بفعل عنصر المعاومة جراء العوامل المناخية ونقص الامطار الذي أثر على الانتاج.



ارتفاع انتاج الزيت بنسبة 70 بالمائة الى 240 الف طن في موسم 2021 - 2022



وعن تقدم موسم الزيتون 2022/2021 فقد قَدر الإنتاج وفق ذات المصدر، 2ر1 مليون طن من الزيتون، أي ما يعادل 240 ألف طن من الزيت، مسجلا بذلك ارتفاعا بما يزيد عن 70 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، الذي بلغ فيه الإنتاج النهائي حوالي 700 ألف طن من الزيتون في حين قدر إنتاج الزيت بـ 140 ألف طن.



وقد تأثرت غابات الزيتون بالعوامل المناخية المتمثلة في انحباس الأمطار وعدم استقرار درجات الحرارة الذي أدى إلى طول فترة الإزهار وظهور مختلف الأطوار الفينولوجية في نفس العنقود، ما أثر سلبا على إنتاج هذا الموسم.



واكدت الادارة العامة للإنتاج الفلاحي، بالنسبة الى انطلاق موسم جني وتحويل زيتون الزيت لموسم 2022/2021، ان الأمطار الأخيرة المسجلة بعديد مناطق الإنتاج سيكون لها الوقع الإيجابي على الحالة العامة لغابات الزيتون وتحسين نسبة الزيت بالثمار.

وبدأت من جهة أخرى، عمليات الشراء على رؤوس الأشجار بصفة محتشمة نتيجة الظروف المناخية المسجلة، إلا أن الأسعار المتداولة التي تفوق 2ر1 دينار للكغ قابلة للزيادة نتيجة نفاد المخزونات بتونس والطلب العالمي المتزايد بحسب ذات المصدر.



كما انطلقت عملية الجني والتحويل بصفة محتشمة ولم تسجل الانطلاقة الفعلية، إذ افتتح الموسم خلال الأيّام العشر الأخيرة من شهر أكتوبر 2021 بولاية نابل وبمعظم ولايات الجنوب والوسط على غرار سيدي بوزيد ومدنين وقابس والقيروان وصفاقس فيما بدأ الموسم خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر 2021 بمعظم ولايات الشمال والساحل، على أن تستكمل ولاية قفصة عملية افتتاح الموسم يوم 16 نوفمبر 2021.



وبلغت الكميات الجملية الواردة على سوق قرمدة بولاية صفاقس، السوق المرجعية، منذ أن فتحت أبوابها يوم 31 أكتوبر 2021 لاستقبال كميات الزيتون الوافدة ليس فقط من ولاية صفاقس بل كذلك من ولايات الشمال والوسط والجنوب، حوالي 347 طنا إلى غاية يوم 09 نوفمبر 2021 وشهدت أسعار البيع تذبذبا وعدم استقرار حيث تراوحت بين 0.8 د و2.02 د/كغ.



