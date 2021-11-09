القبض على أكثر من ألف شخص تورطوا في قضايا مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (الداخلية)

تمكنت وحدات الحرس والأمن الوطنيين، في الأربع والعشرين ساعة الماضية وخلال حملات أمنية بكامل مناطق البلاد، من إيقاف وإلقاء القبض على 1017 شخصا تورطوا في قضايا مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.



وفي هذا الخصوص أفاد ذات المصدر بأن وحدات الحرس والأمن أوقفت مائة شخص مورطين في قضايا حق عام مختلفة وألقت القبض على 917 شخصا من المفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.



وتقوم وحدات الامن والحرس منذ فترة بحملات أمنية في كامل تراب الجمهورية أسفرت عن إيقاف المئات يوميا ممن تورطوا في قضايا إجرامية ومن المفتش عنهم في قضايا مختلفة.



