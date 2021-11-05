وزارة الصحة تشرع في تلقيح الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و14 عاما ضد فيروس كورونا

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 21:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت وزرة الصحة، السبت، انها ستشرع في تلقيح الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و14 عاما ضد كوفيد 19، بعد الحصول على موافقة اوليائهم مع الاولوية لتلقيح الاطفال حاملي امراض مزمنة او عوامل اختطار محددة.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الأولياء الراغبين في تلقيح أبنائهم إلى التسجيل على المنصة الالكترونية المخصصة للتلقيح evax.tn لتصلهم اثر ذلك إرسالية قصيرة تحدد لهم موعد ومكان التلقيح.

ويتعين تسجيل الأبناء الحاملين لأمراض مزمنة أو عوامل اختطار في منظومة evax.tn في فضاء "طلب الأولوية" حسب ذات البلاغ.

وأفادت الوزارة أنه يمكن للأولياء منح موافقتهم لتلقيح أبنائهم من الفئة العمرية المذكورة سواء عبر المنصة الالكترونية evax.tn أو في شكل ورقي عبر تعمير وتوقيع وثيقة "موافقة الولي" وفق الأنموذج المصاحب وتسليمها لمركز التلقيح تاريخ المواعد.

علما وأن الفئة العمرية المستهدفة بالتلقيح والمتراوحة اعمارهم بين 12 و 14 سنة تشمل من أعمارهم تقل عن 15 عاما بيوم واحد.



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