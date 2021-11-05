متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 5 نوفمبر..

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الكاف : رصد أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ودون تسجيل أية حالة وفاة



رصدت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الجمعة في تحيين جديد لتطوّر الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد الكشف عن نتائج 39 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 نوفنبر.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 196342 حالة فيما استقر عدد الوفيات في حدود 692 شخصا

كما جاء في التحيين ذاته استقرار باقي المؤشرات الصحية المتصلة بمجابهته فيروس كورونا المستجد ومنها عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 05 مصابين منهم مصابان في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف وانخفضت كذلك عدد الحالات النشطة خلال الأيّام العشرة الأخيرة إلى 09 حالات.







