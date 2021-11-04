إقرار عودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية بداية من يوم السبت المقبل

تقرر عودة الجماهير الى الملاعب والقاعات الرياضية انطلاقا من يوم السبت المقبل وذلك اثر الاجتماع المنعقد يوم الخميس بمقر وزارة الشباب والرياضة باشراف الوزير كمال دقيش وعدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الصحة.



وتم تحديد طاقة الاستيعاب بـ15 بالمائة بالنسبة للجماهير المحلية لجميع المقابلات والمسابقات الوطنية علما وأن هذه النسبة قابلة للترفيع تدريجيا بعد عملية تقييم الجوانب الأمنية والصحية ومدى التزام الجماهيبر بتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي في حين تم تحديد طاقة الاستيعاب بنسبة 50 بالمائة في المقابلات القارية والدولية.

كما يتعين الاستظهار بشهادة استكمال عملية التلقيح واحترام إجراءات البروتوكول الصحي المعتمد في الغرض.

ومن جهة اخرى، تم تحديد سن الدخول للملاعب والقاعات الرياضية ب18 سنة فما فوق.



هذا وسيتم عقد جلسة عمل مشتركة في اقرب الآجال بحضور جميع الأطراف المتداخلة لتفعيل بعض الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة اليوم على غرار ضرورة العمل على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية من اجل مقاومة ظاهرة العنف واحداث الشغب بالملاعب والقاعات الرياضية ضمانا لنجاح الموسم الرياضي الحالي 2021-2022 وكل التظاهرات الرياضية.



