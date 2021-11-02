البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات: الزهراء الرياضية تنهي البطولة في المركز الثالث

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 14:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهت فتيات الزهراء الرياضية مشوارهن في البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد في المركز الثالث بعد الفوز على نادي فتيات بومرداس الجزائري بنتيجة 34-22 (17-12 الشوط الاول) في المباراة الترتيبية التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة نابل.

وكانت الزهراء الرياضية انهزمت يوم الاثنين في لقاء نصف النهائي امام النادي الافريقي بنتيجة 19-20 فيما خسر نادي فتيات بومرادس الجزائري امام مواطنه الابيار 20-22.

ويتبارى النادي الافريقي مع نادي الابيار الجزائري في الدور النهائي يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

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