البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات: الزهراء الرياضية تنهي البطولة في المركز الثالث

انهت فتيات الزهراء الرياضية مشوارهن في البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد في المركز الثالث بعد الفوز على نادي فتيات بومرداس الجزائري بنتيجة 34-22 (17-12 الشوط الاول) في المباراة الترتيبية التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة نابل.
وكانت الزهراء الرياضية انهزمت يوم الاثنين في لقاء نصف النهائي امام النادي الافريقي بنتيجة 19-20 فيما خسر نادي فتيات بومرادس الجزائري امام مواطنه الابيار 20-22.
ويتبارى النادي الافريقي مع نادي الابيار الجزائري في الدور النهائي يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وكانت الزهراء الرياضية انهزمت يوم الاثنين في لقاء نصف النهائي امام النادي الافريقي بنتيجة 19-20 فيما خسر نادي فتيات بومرادس الجزائري امام مواطنه الابيار 20-22.
ويتبارى النادي الافريقي مع نادي الابيار الجزائري في الدور النهائي يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
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