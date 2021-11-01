سيدي بوزيد: إيقاف 3 موظفين بشبهة الاستيلاء على مبالغ مخصصة للقروض الصغرى قدرت ب 2 مليون دينار

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ ب3 موظفين عملوا بفرع لإحدى المؤسسات المالية المختصة في إسناد القروض الصغرى لأصحاب المشاريع، وإدراج آخر في التفتيش، على خلفية شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية تناهز مليوني (2) دينار، حسب ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.



وبين الغنيمي، في تصريح ل"وات"، مساء الاثنين، أنه تم التحيل على مواطنين بإسنادهم قروضا باسمهم، ثم الاستحواذ عليها لصالح المتهمين.



وأوضح أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا.







