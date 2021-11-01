البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي و الابيار الجزائري في الدور النهائي

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 16:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يلتقي النادي الافريقي مع نادي الابيار الجزائري في الدور النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات المقرر غدا الثلاثاء بقاعة الحمامات انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

وضمن النادي الافريقي تاهله الى المباراة النهائية بعد تغلبه ظهر اليوم الاثنين على الزهراء بنتيجة 20-19 (الشوط الاول 11-9 لصالح فتيات الافريقي).

وتفوق نادي الابيار الجزائري من جهته على نادي بومرادس بنتيجة 22-20 (الشوط الاول 15-13 لصالح نادي بومرادس).

وستلتقي فتيات الزهراء بنادي بومرداس غدا الثلاثاء في اطار المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث بقاعة نابل بداية من منتصف النهار.

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