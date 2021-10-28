تظاهرات متنوعة في ولاية مدنين تعود معها الحياة الثقافية بعد ان توقفت بسبب جائحة كورونا

تعيش ولاية مدنين مع بداية شهر نوفمبر على وقع حركية ثقافية هامة من خلال عدة تظاهرات ستعود معها الحياة الثقافية وتستانف نشاطا توقف كليا مع جائحة كورونا واقتصر مع بداية تحسن الوضع الوبائي على مبادرات محتشمة عددا ومن حيث الحضور الجماهيري لمقتضيات البرتوكول الصحي.

وستكون انطلاقة هذه التظاهرات يوم غد الجمعة بايام جربة الثقافية التي ستتواصل حتى يوم 6 نوفمبر بفقرات متنوعة منها تركيز نادي السينما باعدادية السواني وتنظيم معرض للكتاب لدار نقوش عربية وقراءات شعرية وتقديم مؤلفات من كتب وروايات لعدد من المؤلفين الى جانب ورشات في مواضيع تهم كتابة السيناريو وكتابة الرواية والقصة والقصيدة.



وستحتفي هذه التظاهرة التي تنظمها دار الثقافة فريد غازي ودار نقوش عربية وجمعية لوطوس الثقافة والفنون بمؤلفين منهم ابن الجزيرة كمال بنتعزايت وتقديم عدد من اعماله.



ويتزامن مع انطلاق ايام جربة الثقافية مهرجان رياض النفوسي للفنون والابداع في دورة اولى تحتفي بهذا السيناريست والشاعر ابن الجزيرة اعترافا به ووفاء لروحه لتتضمن هذه الدورة طيلة 3 ايام تربصات في فن الممثل وفي كتابة السيناريو وفي الرقص المسرحي وفي فن القيافة وتنشيطا للاطفال وندوة فكرية حول الراحل ومعرض وثائقي عن مسيرة رياض النفوسي الى جانب عروض موسيقية واخرى مسرحية منها مسرحية غربة لمركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين وسحر المهرج لدار الثقافة باجيم وراشومون لدار الانتاج والتوزيع الفني.

وتنطلق يوم 2 نوفمبر الدورة الرابعة لمهرجان الغربوز ببني خداش بمعارض للفنون والحرف والبداوة والفنون التشكيلية والحرف التقليدية والحياكة وامسية تراثية تتضمن شعرا شعبيا وغناء بدويا وفنونا شعبية ومداوري فروسية الى جانب سهرة تراثية تحييها طائفة غبنتن وعزف على الشبابية وامثال شعبية واغاني موقف.

وستحتفي بن قردان بفنون التراث من خلال تجديد العهد مع مهرجان الادب والفنون التراثية في دورة للشاعر ضو لطرش تنطلق يوم 4 نوفمبر لتتواصل حتى يوم 6 نوفمبر بمعرض ومسابقة للشعراء الشبان وسهرة للفنون الشعبية.

وفي تظاهرة مشتركة بين مجمع تربوي بجربة والمعهد الوطني للتراث يقام ملتقى علمي فني حول التثاقف سيؤثثه ثلة من الخبراء في المجال وتنتظم على هامشه تقديم مسرحية هيا نعبر جسرا لمختبر ارادة لمسرح الادماج الذي انشئ بهدف تطوير قدرات الاطفال ذوي الاعاقة العضوية والذهنية وتنمية قدراتهم لتجاوز اعاقتهم من خلال اكسابهم الثقة في الذات عبر تقنيات الارتجال والتعبير الدرامي الحر.







