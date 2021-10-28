الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثاني التي ستقام يومي 30 و31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور
المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي فرج عبد اللاوي
في بوعلي الحوار بسوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف مجدي بلحاج علي
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح
المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - الاولمبي الباجي يسري بوعلي
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش ايمن النصري
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي فرج عبد اللاوي
في بوعلي الحوار بسوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف مجدي بلحاج علي
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح
المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - الاولمبي الباجي يسري بوعلي
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش ايمن النصري
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
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