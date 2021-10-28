الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثاني التي ستقام يومي 30 و31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور

المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي فرج عبد اللاوي
في بوعلي الحوار بسوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف مجدي بلحاج علي
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح

المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - الاولمبي الباجي يسري بوعلي
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش ايمن النصري
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق

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