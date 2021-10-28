البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يفوز على اربيل العراقي 44-17

حقق النادي الافريقي فوزا عريضا على نادي اربيل العراقي بنتيجة 44-17 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس في اطار الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية للاندية البطلة للسيدات لكرة اليد التي ستقام بقاعتي نابل والحمامات الى غاية 2 نوفمبر القادم.

ومن جهته حقق نادي الابيار الجزائري انتصارا صعبا على مواطنه نادي فتيات بومرداس بنتيجة 27-26.

وتجدر الاشارة الى ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من 5 اندية يلعب كل واحد في الدور الاول اربع مباريات على ان يتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي.

وفي المربع الذهبي، يواجه صاحب المركز الاول المتحصل على المركز الرابع فيما يلاقي صاحب المركز الثاني المتحصل على المركز الثالث.



الخميس 28 اكتوبر 2021

(قاعة الحمامات) نادي فتيات بومرداس الجزائري - الابيار الجزائري 26-27

(قاعة نابل) اربيل العراقي - النادي الافريقي 17-44



الترتيب

1-ابيار الجزائري 4 2

2-الزهراء الرياضية 3 2

--النادي الافريقي 3 2

4-ف.بومرداس 2 3

5-اربيل 0 3



الجمعة 29 اكتوبر 2021

س 16 (قاعة نابل) اربيل العراقي - الزهراء الرياضية

س 16 (قاعة الحمامات) النادي الافريقي - الابيار الجزائري



الاحد 31 اكتوبر 2021

س 14 (قاعة الحمامات) النادي الافريقي - نادي فتيات بومرداس الجزائري

س 14 (قاعة نابل) الابيار الجزائري / الزهراء الرياضية



الاثنين 1 نوفمبر 2021

س 13 (قاعة نابل) الدور نصف النهائي الاول

الاول ضد الرابع

س 13 (قاعة الحمامات) الدور نصف النهائي الثاني

الثاني ضد الثالث



الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

س 12 (قاعة نابل) اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث

س 15 (قاعة الحمامات) الدور النهائي



