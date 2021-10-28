تصفيات امم افريقيا للسيدات - المنتخب التونسي يواجه منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني والاخير

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 14:34 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مع منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني والاخير من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2022).

وتقام مباراة الذهاب في تونس (14- 17 فيفري) والاياب (18 -23 فيفري) في مالابو.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى الدور الاخير من التصفيات على حساب نظيره المصري بعد ان فاز 7-2 في مجموع المقابلتين فيما تاهل منتخب غينيا الاستوائية بعد انسحاب منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتقام النهائيات في المغرب في شهر جويلية 2022 بمشاركة 12 منتخبا.

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