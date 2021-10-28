تصفيات امم افريقيا للسيدات - المنتخب التونسي يواجه منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني والاخير

يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مع منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني والاخير من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2022).



وتقام مباراة الذهاب في تونس (14- 17 فيفري) والاياب (18 -23 فيفري) في مالابو.



وكان المنتخب التونسي تاهل الى الدور الاخير من التصفيات على حساب نظيره المصري بعد ان فاز 7-2 في مجموع المقابلتين فيما تاهل منتخب غينيا الاستوائية بعد انسحاب منتخب الكونغو الديمقراطية.



وتقام النهائيات في المغرب في شهر جويلية 2022 بمشاركة 12 منتخبا.



